Санта-Клаус с мешком подарков отправился в путешествие из Лапландии перед Рождеством

Рованиеми, 24 декабря. Рождество по Григорианскому календарю отмечается в ночь на 25 декабря. Сказочный волшебник Санта-Клаус уже загрузил мешок с подарками в упряжку с оленем и поехал в путешествие.

Перед праздником в интернете распространился видеоролик, на котором видно, как эльфы помогают Санта-Клаусу собрать все рождественские подарки. После он выходит из своего дома в финской Лапландии, садится в сани и весело машет рукой своим помощникам.

«Я желаю всем счастливого Рождества!» — пожелал Санта-Клаус в конце ролика.

Деревня сказочного волшебника считается его непосредственным местом жительства. Его мастерскую в Финляндии часто посещают туристы. Санта и миссис Клаус подтвердили раздачу подарков согласно плану. Маршрут пролегает по всему миру.

Дух Рождества и Нового года окутывает все больше стран. Вот и жителям Шанхая выпала возможность окунуться в атмосферу европейской сказки. На набережной открылась ярмарка, на которой местных жителей знакомят с традициями и кухней других народов.