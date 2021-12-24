Девятиэтажный дом загорелся в Холмске на Сахалине

, 24 декабря. Пожар произошел ранним утром в городе Холмск. Девятиэтажное жилое здание полыхало по адресу улица Победы, дом 30, сообщили местные СМИ.

На место происшествия в срочном порядке прибыли пожарные бригады. Информация о пострадавших и погибших будет доступна после завершения спасательных работ.

«Горело в помещении справа от входа в подъезд, там, где мусор», — рассказал один из очевидцев события.

Еще один пожар произошел недавно в Томске. Там сотрудник гипермаркета «Лента» поджег пиротехнические изделия, передает «Царьград». Подозреваемому предъявили обвинение и отправили в СИЗО сроком на два месяца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.