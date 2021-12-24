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Читатели издания «Факти» выступили против увеличения войск НАТО в Болгарии

Политика
Читатели издания «Факти» выступили против увеличения войск НАТО в Болгарии
mfa.bg  /  Министерство иностранных дел Болгарии

София, 24 декабря. Большая часть читателей болгарского издания «Факти» (83%) высказалась против увеличения количества войск НАТО на территории страны. За эту идею проголосовали всего 15% участников опроса.

Респонденты добавили, что никакой российской угрозы Европе нет. Однако Москву провоцирует Вашингтон. Именно США являются настоящей угрозой национальной безопасности Болгарии.

«Что американцы здесь забыли, мы же видели, что случилось с Украиной! Там, куда вмешиваются американцы, становится только хуже, а наш народ исторически связан с русскими, как бы они ни пытались переписать историю», — отметил пользователь Сети.

«Не понимаю, как столько людей может ненавидеть русских, а главное, за что. А за что они любят американцев?» — задался вопросом читатель издания.

«В Болгарии и так много иностранных военных. Больше не надо», — заявил юзер.

Глава минобороны Болгарии Стефан Янев ранее заявил об отсутствии необходимости в размещении дополнительного контингента НАТО на территории страны. Он добавил, что в случае увеличения вооружения в регионе может усилиться напряженность.

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