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Специальные комиссии по разрешению конфликтов в школах могут появиться в России
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Специальные комиссии по разрешению конфликтов в школах могут появиться в России

Общество
Специальные комиссии по разрешению конфликтов в школах могут появиться в России
pxfuel.com

Москва, 24 декабря. Минпросвещения России обсуждает идею создания комиссий по разрешению школьных конфликтов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Комиссия будет взаимодействовать не только со школьниками, но и с учителями. На данный момент в ведомстве обсуждается формат работы: межшкольный или на уровне муниципальных органов управления образованием.

«Речь идет о том, что если какие-то конфликтные ситуации возникают в школе, чтобы в начале их разбирала некая комиссия, которая могла бы разобраться и принять то или иное решение», — цитирует Кравцова ТАСС.

Идея пока еще находится на стадии обсуждения. Уже создана рабочая группа. В следующем году специалисты должны представить результаты. Кроме комиссии Минпросвещения РФ планирует организовать цифровую психологическую помощь.

Накануне ведомство отчиталось о подключении всех российских школ к высокоскоростному интернету. Учебные заведения продолжают оснащать новым оборудованием. Особое внимание Минпросвещения РФ уделяет сельским школам.

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школы комиссия минпросвещения
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