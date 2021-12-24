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Четыре фактора могут повлиять на рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 00:33
Экономика
Четыре фактора могут повлиять на рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Россиян в следующем году может встретить значительное подорожание квартир в новостройках. Одной из главных причин увеличения стоимости является рост цен на стройматериалы.

В 2022 году цены на новые квартиры в России вырастут на 10%, а материалы подорожают на 15%. Аналитики называют четыре причины такого неблагоприятного развития событий.

Так, на рост цен будет влиять повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, который останется относительно высоким, передает РБК.

Мировая экономика по-прежнему не оправилась от последствий пандемии COVID-19 и введенных ограничений для борьбы с эпидемией. Производители все еще не способны удовлетворить потребительский спрос, вместе с этим не справляются и логистические компании, столкнувшиеся с усилившейся активностью покупателей.

Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург покинули первую десятку рейтинга Global Residential Cities Index по росту цен на жилье. Так, столица России откатилась в топе с пятой позиции на 20, а город на Неве опустился с восьмой на 15 место.

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