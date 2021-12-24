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Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн оставил свой пост

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 00:28
Общество
Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн оставил свой пост
wikipedia.org  /  JSC TNT Broadcasting Network / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 декабря. Александр Дулерайн ушел с должности генерального продюсера ТНТ. Соответствующей информацией поделились источники газеты «Ведомости».

О решении было объявлено на встрече Александра Дулерайна и генерального директора канала Романа Петренко с продакшнами. Сообщается, что Дулерайн покинул и холдинг «Газпром-Медиа». При этом кресло генпродюсера ТНТ занял его заместитель — Аркадий Водахов. Сам Дулерайн пока отказался комментировать произошедшее.

Александр Дулерайн пришел на ТНТ в 2002 году, и сначала был заместителем Петренко. Через семь лет он стал генеральным продюсером канала. В 2019 году он занимался международной экспансией ТНТ, а позднее снова вернулся к управленческой должности. Дулерайн является одним из продюсеров таких проектов, как «Реальные пацаны», «Наша Russia», «Ольга» и др.

Недавно состоялась закрытая премьера сериала «Вне себя», одним из шоураннеров которого является Александр Дулерайн. На показе в кинотеатре «Художественный» в Москве присутствовали многие отечественные звезды.

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