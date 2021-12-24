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Читатели Daily Express попросили Путина спасти украинцев от геноцида киевских властей

Политика
Читатели Daily Express попросили Путина спасти украинцев от геноцида киевских властей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 24 декабря. Президенту России Владимиру Путину следует вытащить украинский народ из ловушки, в которую тот угодил из-за политики Киева. Такое заявление сделали читатели британского издания Daily Express.

Они прокомментировали заявление российского лидера о готовящейся ВСУ военной операции в Донбассе. Британцы попросили Москву спасти украинцев и «заодно вызволить из оков рабства некоторые страны Евросоюза».

«Украина должна прекратить сеять геноцид своими военными операциями против жителей востока страны. Наши СМИ об этом не рассказывают», — написал юзер.

«Боюсь, он прав, Евросоюз и НАТО с помощью Украины пытаются совершить экспансию на восток», — отметил пользователь Сети.

Читатели издания также заметили, что Путин лишь попросил НАТО отступить. Запад в свою очередь отчаянно пытается быть для России антагонистом. Комментаторы уверены, что США и ЕС необходимо пересмотреть свое поведение.

Политолог Михаил Погребинский ранее пояснил слова Владимира Путина об Украине на большой ежегодной пресс-конференции. Российский лидер до конца своего президентства будет пытаться не допустить превращения соседней страны в «анти-Россию».

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украина путин геноцид
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