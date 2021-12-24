«Невские новости» хотели спросить у Путина, как сохранить исторический центр Петербурга

Москва, 24 декабря. Журналисты «Невских новостей» побывали на пресс-конференции президента России Владимира Путина в Манеже. Хоть сотрудники издания и не успели задать свой вопрос главе государства, они рассказали, что хотел поднять тему спасения разрушающегося исторического центра Санкт-Петербурга.

Большая ежегодная пресс-конференция российского лидера прошла 23 декабря в Центральном выставочном зале «‎Манеж». В ходе общения с журналистами Путин ответил на множество вопросов. Петербургские журналисты также хотели задать главе государства вопрос, остро стоящий в Северной столице, — о возможности создания федеральной комиссии по установке реального числа разрушающихся памятников архитектуры.

Сегодня в Санкт-Петербурге более одной тысячи зданий-памятников находятся в заброшенном состоянии, многие из них практически разрушены. Среди них дом Лермонтова, «Красный Треугольник», дача Фаберже, большая часть Апраксина Двора, Конюшенное ведомство. При этом памятники архитектуры, которые находятся в федеральной собственности, выглядят идеально.

«К сожалению, частные инвесторы для восстановления гибнущих памятников архитектуры в Санкт-Петербурге практически не привлекаются. Возможно ли создать федеральную комиссию, которая смогла бы установить реальное количество разрушающихся памятников архитектуры, и помочь вернуть Петербургу былое великолепие?», — хотели спросить «Невские новости».

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Только в центральных районах Санкт-Петербурга более 300 зданий-памятников архитектурного наследия прошлых веков заброшены и разрушаются. Помочь с восстановлением памятников архитектуры могли бы частные инвесторы, но власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, их игнорируют. Авторы «Невских новостей» намерены собрать всю необходимую информацию по проблеме и направить ее на федеральный уровень.

Президент России общался с сотрудниками прессы 3 часа 56 минут. За это время Путин ответил на 55 вопросов журналистов.