СБУ обвинила экс-депутата Рады Шевченко в госизмене за создание «русского мира»

Киев, 24 декабря. Бывший член партии Верховной рады «Слуга народа» Евгений Шевченко стал фигурантом дела о госизмене за создание «русского мира» на Украине. Такое заявление сделал сам экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

В середине апреля 2021 года Шевченко провел встречу президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После переговоров белорусский лидер заявил, что «оказывается, есть на Украине люди, которые уважают Беларусь». В ответ на это Шевченко сказал Лукашенко, что не просто уважают, «а любят и ценят».

«Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью», – заявил бывший украинский депутат.

«Жень, ты напомни им, что создание русского мира на Украине это сериал "Сваты"», — отреагировал телеведущий Макс Назаров в Telegram.

На днях экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что получение Украиной нейтрального статуса должно обсуждаться комплексно. Генерал также считает необходимым добавить в состав страны Донбасс и Крым, а всю госграницу «передать в суверенную защиту Украины», пишет «Царьград».