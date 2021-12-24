Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине

Киев, 24 декабря. Президент России Владимир Путин до конца своего срока будет делать все возможное, чтобы «предотвратить создание на территории бывших русских земель "анти-России"». Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Он прокомментировал выступление российского лидера на ежегодной большой пресс-конференции, где была поднята тема Украины. На основании этого специалист объяснил, чего именно Путин хочет от Киева, передает РЕН ТВ.

«Справедливое решение в глазах Путина будет тогда, когда руководство Украины скажет — мы хотим в Европу, но мы будем нейтральным государством, мы не будем представлять для вас угрозу, поэтому мы будем сворачивать все военные сотрудничества со странами НАТО, не будем размещать и так далее. Более того, мы прекратим политику издевательств над русскоязычным населением», — пояснил политолог.

Погребинский уверен, что соответствующие вопросы существуют у Путина на подкорке. В связи с этим президент будет делать все возможное, чтобы решить украинскую проблему.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о невозможности добрососедских отношений с Украиной из-за киевской власти. Это объясняется тем, что украинский президент Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов и отказывается защищать интересы своего народа.