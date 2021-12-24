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Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине

Политика
Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине
Новостное агентство «Харьков».  /  Петро Панч

Киев, 24 декабря. Президент России Владимир Путин до конца своего срока будет делать все возможное, чтобы «предотвратить создание на территории бывших русских земель "анти-России"». Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Он прокомментировал выступление российского лидера на ежегодной большой пресс-конференции, где была поднята тема Украины. На основании этого специалист объяснил, чего именно Путин хочет от Киева, передает РЕН ТВ.

«Справедливое решение в глазах Путина будет тогда, когда руководство Украины скажет — мы хотим в Европу, но мы будем нейтральным государством, мы не будем представлять для вас угрозу, поэтому мы будем сворачивать все военные сотрудничества со странами НАТО, не будем размещать и так далее. Более того, мы прекратим политику издевательств над русскоязычным населением», — пояснил политолог.

Погребинский уверен, что соответствующие вопросы существуют у Путина на подкорке. В связи с этим президент будет делать все возможное, чтобы решить украинскую проблему.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о невозможности добрососедских отношений с Украиной из-за киевской власти. Это объясняется тем, что украинский президент Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов и отказывается защищать интересы своего народа.

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Владимир Путин Михаил Погребинский украина
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