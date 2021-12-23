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Кулеба и Боррель обсудили непланируемое Россией нападение на Украину

Политика
Кулеба и Боррель обсудили непланируемое Россией нападение на Украину
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Брюссель, 23 декабря. Глава европейской дипломатии Жозеф Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры на тему «вторжения» России.

Заявление об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС. В нем говорится о новых угрозах и опасениях, связанных с мнимой концентрацией российских войск недалеко от границ с Украиной.

«23 декабря 2021 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — написано в тексте.

Россия неоднократно заявляла, что маневры вооруженных сил внутри границ государства носят сугубо тренировочный характер. Эти действия, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не несут никому угрозу.

В западном сообществе участились слухи о возможном нападении России на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспешила развеять эти слухи, которые формируются в статусе антироссийской пропаганды.

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Все новости / Политика / Кулеба и Боррель обсудили непланируемое Россией нападение на Украину
украина евросоюз вторжение кулеба боррель
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