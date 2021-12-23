Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 00:35
00:33
Экономика
Четыре фактора могут повлиять на рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году
00:27
Общество
Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн оставил свой пост
00:26
Общество
Вирусолог Альтштейн: реальное число пациентов с «Омикроном» в России может быть больше
00:25
Общество
Иммунолог Крючков спрогнозировал широкое распространение «Омикрона» в России до конца года
00:24
Происшествия
Куча снега размером с дом появилась на Мебельной улице в Петербурге
00:20
Политика
Читатели Daily Express попросили Путина спасти украинцев от геноцида киевских властей
00:18
Общество
«Невские новости» хотели спросить у Путина, как сохранить исторический центр Петербурга
00:10
Политика
СБУ обвинила экс-депутата Рады Шевченко в госизмене за создание «русского мира»
00:03
Политика
Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине
00:02
Общество
Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве бытового газа в Тбилиси

Происшествия
Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве бытового газа в Тбилиси
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 23 декабря. Взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме на территории района Глдани в Тбилиси. Травмы получили как минимум пять человек, включая двоих детей.

Предварительно известно, что взрыв спровоцировала открытая газовая плита в одной из квартир. Хлопок оказался настолько сильным, что в комнатах выбило оконные стекла.

«Несколько минут назад из-за невнимательности и оставленной открытой газовой плиты в Глдани произошел взрыв. В результате этого происшествия пострадали пять человек. К счастью, все спаслись. В семье находились и двое маленьких детей», — уточнили в местной газораспределительной компании Tbilisi Energy.

В Каспийске ранее было возбуждено уголовное дело по факту взрыва газовой смеси в жилом доме. Следствие установило, что утечку спровоцировало некачественное оказание услуг по транспортировке газа.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве бытового газа в Тбилиси
взрыв грузия тбилиси
Комментировать