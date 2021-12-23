Двое детей и трое взрослых пострадали при взрыве бытового газа в Тбилиси

Тбилиси, 23 декабря. Взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме на территории района Глдани в Тбилиси. Травмы получили как минимум пять человек, включая двоих детей.

Предварительно известно, что взрыв спровоцировала открытая газовая плита в одной из квартир. Хлопок оказался настолько сильным, что в комнатах выбило оконные стекла.

«Несколько минут назад из-за невнимательности и оставленной открытой газовой плиты в Глдани произошел взрыв. В результате этого происшествия пострадали пять человек. К счастью, все спаслись. В семье находились и двое маленьких детей», — уточнили в местной газораспределительной компании Tbilisi Energy.

В Каспийске ранее было возбуждено уголовное дело по факту взрыва газовой смеси в жилом доме. Следствие установило, что утечку спровоцировало некачественное оказание услуг по транспортировке газа.