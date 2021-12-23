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Политолог Марков объяснил озвученный Путиным на пресс-конференции ультиматум НАТО

Политика
Политолог Марков объяснил озвученный Путиным на пресс-конференции ультиматум НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин выдвинул НАТО и США жесткий ультиматум, связанный с требованиями Москвы о прекращении расширения Альянса на восток. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Речь идет о предложенном Россией соглашении, согласно которому НАТО должен отойти от российских границ и находящихся рядом стран. Специалист считает, что главным заявлением президента на конференции было обещание не предпринимать каких-либо решительных действий до Нового года, передает Lenta.ru.

«Но, тем не менее, она (Россия. — Прим. ФАН) ожидает окончательного решения и будет жестко настаивать на гарантиях безопасности. И это прозвучало как ультиматум. По всей видимости, в случае, если НАТО и США откажутся заключить соглашение, Россия будет обеспечивать безопасность самостоятельно», — пояснил Марков.

Москва будет «жестко настаивать на своих требованиях в начале следующего года». Политолог считает, что в случае отказа НАТО Россия может оказаться втянута в военный конфликт.

Участники обсуждения итогов пресс-конференции Путина в студии Медиагруппы «Патриот» ранее обозначили главные ответы президента. Ими оказались заявления главы государства о нацбезопасности, ситуации в Донбассе и партнерстве с западными странами.

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