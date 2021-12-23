Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 00:34
00:33
Экономика
Четыре фактора могут повлиять на рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году
00:27
Общество
Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн оставил свой пост
00:26
Общество
Вирусолог Альтштейн: реальное число пациентов с «Омикроном» в России может быть больше
00:25
Общество
Иммунолог Крючков спрогнозировал широкое распространение «Омикрона» в России до конца года
00:24
Происшествия
Куча снега размером с дом появилась на Мебельной улице в Петербурге
00:20
Политика
Читатели Daily Express попросили Путина спасти украинцев от геноцида киевских властей
00:18
Общество
«Невские новости» хотели спросить у Путина, как сохранить исторический центр Петербурга
00:10
Политика
СБУ обвинила экс-депутата Рады Шевченко в госизмене за создание «русского мира»
00:03
Политика
Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине
00:02
Общество
Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

РЖД подумает над запуском поездов из Марий Эл после обращения журналистки к Путину

Общество
РЖД подумает над запуском поездов из Марий Эл после обращения журналистки к Путину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 декабря. Руководство РЖД обсудит возможность запуска поездов из Йошкар-Олы по новым маршрутам. Сейчас из города можно уехать только в Москву.

Внимание на эту проблему обратила журналистка Анастасия Петрова. Она представляла газету «Марийская правда» на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Корреспондентка, проживающая в Йошкар-Оле, пожаловалась главе государства, что поезда из ее города ходят только в направлении Москвы.

В пресс-службе РЖД заявили, что рассмотрят возможность запуска поездов из Йошкар-Олы в Петербург и другие города, передает РБК.

«РЖД проработает возможность организации железнодорожного пассажирского сообщения Йошкар-Ола — Санкт-Петербург с остановками в ряде крупных городов, включая Нижний Новгород и другие. Также РЖД изучит возможность назначения поездов из Йошкар-Олы в южном направлении», — отметили в пресс-центре перевозчика.

Пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. Мероприятие посетили свыше 500 журналистов, глава государства успел ответить на 44 вопроса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / РЖД подумает над запуском поездов из Марий Эл после обращения журналистки к Путину
путин ржд йошкар-ола
Комментировать