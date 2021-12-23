РЖД подумает над запуском поездов из Марий Эл после обращения журналистки к Путину

Москва, 23 декабря. Руководство РЖД обсудит возможность запуска поездов из Йошкар-Олы по новым маршрутам. Сейчас из города можно уехать только в Москву.

Внимание на эту проблему обратила журналистка Анастасия Петрова. Она представляла газету «Марийская правда» на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Корреспондентка, проживающая в Йошкар-Оле, пожаловалась главе государства, что поезда из ее города ходят только в направлении Москвы.

В пресс-службе РЖД заявили, что рассмотрят возможность запуска поездов из Йошкар-Олы в Петербург и другие города, передает РБК.

«РЖД проработает возможность организации железнодорожного пассажирского сообщения Йошкар-Ола — Санкт-Петербург с остановками в ряде крупных городов, включая Нижний Новгород и другие. Также РЖД изучит возможность назначения поездов из Йошкар-Олы в южном направлении», — отметили в пресс-центре перевозчика.

Пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. Мероприятие посетили свыше 500 журналистов, глава государства успел ответить на 44 вопроса.