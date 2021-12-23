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Посол Салливан: США не могут сразу подписать проекты России по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 23:08
Политика
Посол Салливан: США не могут сразу подписать проекты России по гарантиям безопасности
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Москва, 23 декабря. Соединенные Штаты не пойдут на компромисс с Россией по гарантиям безопасности в вопросе их отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу. Такое мнение высказал американский посол в Москве Джон Салливан.

Он подчеркнул, что Вашингтон не может сразу подписать проекты документов по гарантиям безопасности, которые предоставила Москва. По словам Салливана, существуют давние принципы дипломатии, которых придерживаются США и их союзники по НАТО. Об этом посол рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Эти принципы являются основой безопасности США ... Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе», — отметил Салливан.

Как сообщил ранее высокопоставленный представитель Белого дома, США не намерены обсуждать с Россией предложенные ей гарантии безопасности на публике и в медийном пространстве. Он отметил, что американская сторона не считает такие переговоры конструктивными.

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