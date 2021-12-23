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Президент Черногории Мило Джуканович заболел COVID-19

Общество
Президент Черногории Мило Джуканович заболел COVID-19
wikipedia.org  /  UNCTAD / CC BY-SA 2.0

Подгорица, 23 декабря. Действующий президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом. У главы государства проявляются легкие симптомы инфекции, сообщили в его пресс-службе.

Еще на днях глава Черногории чувствовал себя хорошо и выступил с заявлением об отставке действующего правительства. Поводом послужил социальный опрос, согласно которому поддержка гражданами кабмина оказалась на низком уровне. Сегодня, 23 декабря, стало известно о болезни Мило Джукановича.

«У президента слабовыраженные симптомы, он чувствует себя хорошо. В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

Не только глава Черногории получил положительный результат теста на коронавирус. Вице-президент Турции Фуата Октая тоже не смог противостоять болезни. У политика диагностировали COVID-19, сообщили в его администрации.

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мило джуканович черногория болезнь коронавирус
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