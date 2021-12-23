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Психолог-имиджмейкер Волохова объяснила мотивы журналисток в красном на конференции Путина

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 22:48
Общество
Психолог-имиджмейкер Волохова объяснила мотивы журналисток в красном на конференции Путина
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Представительницы прессы, пришедшие на пресс-конференцию президента России Владимира Путина в одежде красного цвета, не только хотели привлечь к себе внимание. О других мотивах рассказала психолог-имиджмейкер Лана Волохова.

Она посоветовала уделить внимание оттенкам красного, каждый из которого имеет свой смысл. Например, телеведущая Ксения Собчак выбрала яркий цвет, но нашлись и те, кто отдал предпочтение «запыленному» красному. Последний на самом деле указывает на желание женщины остаться незамеченной, передает «Газета.ru».

Психолог-имиджмейкер Волохова объяснила мотивы журналисток в красном на конференции Путина
Prt Scr youtube.com / НТВ

«Это как бы заявка на лидерскую позицию: "Заметьте меня, я самая главная". Но на самом деле не совсем. Тут, скорее, "а давайте вы меня не заметите, и я вас во всем обвиню"», — пояснила психолог-имиджмейкер.

Журналистки в ярко-красных нарядах стремились обратить на себя внимание и продемонстрировать лидерство, однако скорее всего они вызвали только агрессию. Настоящие же лидеры пришли бы в бордо — «и агрессии не вызывает, и сразу видно, кто тут босс».

Около 500 журналистов посетили пресс-конференцию Владимира Путина и задали президенту волнующие весь мир вопросы. Глава государства пообщался с 44 представителями прессы.

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путин пресс-конференция красная одежда
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