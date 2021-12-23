Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 23:03
23:00
Общество
Иностранные гости пожаловались на неубранный снег в Петербурге
22:48
Общество
Психолог-имиджмейкер Волохова объяснила мотивы журналисток в красном на конференции Путина
22:41
Политика
Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее
22:35
Общество
Сотрудница банка из Калининграда не позволила пенсионеру перевести свой миллион мошенникам
22:23
Экономика
Цена на газ на лондонской бирже ICE упала ниже 1,5 тысячи долларов
22:09
Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в Невском районе Петербурга
21:56
Происшествия
Восемь детей получили травмы после столкновения двух микроавтобусов под Мурманском
21:47
Весь мир
Полиция ЦАР запретила продавать детям пиротехнику и опасные для жизни игрушки
21:41
Происшествия
Правоохранители спасли похищенную педофилом 12-летнюю девочку на юге Москвы
21:40
Экономика
Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 22:41
Политика
Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин готов в кратчайшие сроки организовать переговоры по гарантиям безопасности. Подвижки в данном вопросе зависят от западных партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что продвижение НАТО на восток неприемлемо. При этом в Североатлантическом альянсе и США готовы обсуждать лишь действия Москвы на границе с Украиной, пишет РИА Новости.

«Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин ранее заявил что действия России на международной арене зависят от дальнейшей интеграции НАТО на восток. По его словам, представители Альянса должны дать соответствующие гарантии безопасности, а не «забалтывать десятилетиями».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее
путин нато песков россия и сша гарантии безопасности
Комментировать