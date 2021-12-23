Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин готов в кратчайшие сроки организовать переговоры по гарантиям безопасности. Подвижки в данном вопросе зависят от западных партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что продвижение НАТО на восток неприемлемо. При этом в Североатлантическом альянсе и США готовы обсуждать лишь действия Москвы на границе с Украиной, пишет РИА Новости.

«Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин ранее заявил что действия России на международной арене зависят от дальнейшей интеграции НАТО на восток. По его словам, представители Альянса должны дать соответствующие гарантии безопасности, а не «забалтывать десятилетиями».