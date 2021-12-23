Цена на газ на лондонской бирже ICE упала ниже 1,5 тысячи долларов

Лондон, 23 декабря. Цены на газ в Европе за день снизилась примерно на 27%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Тысяча кубометров газа в Европе сейчас продается менее, чем за 1,5 тыс. долларов. Еще 21 декабря этот показатель составлял рекордные 2150 долларов.

Одной из причин подорожания голубого топлива стало прекращение «Газпромом» поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Последний проходит по территории Белоруссии и Польши.

Европейские потребители ранее отказались покупать дополнительные объемы топлива у «Газпрома» из-за рекордных цен на бирже. Одни сделали это из принципа, другие из-за отсутствия возможности приобретать ресурс по такой высокой стоимости, передает «Царьград». Примечательно, что партнеры российской компании отметили, что Москва выполнила все условия соглашений.