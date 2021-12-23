Полиция ЦАР запретила продавать детям пиротехнику и опасные для жизни игрушки

Банги, 23 декабря. Детям в столице и других городах Центральноафриканской Республики запрещено продавать пиротехнические изделия в новогодние праздники, так как они могут нанести непоправимый вред здоровью. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор полиции Бьенвеню Зокуэ.

По словам чиновника, ограничительные меры предполагают не только штрафы, но и арест.

«До празднования Нового года осталась всего неделя, и родители спешат в магазины игрушек, чтобы порадовать детей подарками. Но взрослым необходимо помнить об опасности безответственного использования фейерверков, салютов, фальшфейеров и петард, которые представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью маленьких центральноафриканцев. По этой причине мы вынесли запрет и будем наказывать продавцов за нарушение регламента. Тем не менее пиротехнику могут купить взрослые при условии, что ее использование ложится на их плечи», — сказал главный полицейский страны.

Зокуэ напомнил, что продажа салютов регулируется не только муниципалитетом Банги, но и Министерством внутренних дел, которое издало постановление.

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«Генеральный штаб армии и силы обороны, особенно на уровне полиции, находятся в процессе реорганизации. Это необходимо для того, чтобы адаптироваться ко всем возможным угрозам, поэтому мы мобилизовали наш персонал, дополнительные подразделения, которым с этого дня будет поручено проводить патрулирование в различных местах, где продается пиротехника и другие опасные игрушки», — заключил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что правоохранители ЦАР уничтожили 230 килограммов наркотиков и 100 литров поддельного алкоголя.