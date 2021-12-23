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Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая
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Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая

Экономика
Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 23 декабря. Немецкие заводы, расположенные на территории Литвы, могут прекратить свою работу в самое ближайшее время.

Об этом представители Немецко-балтийской торговой палаты недавно предупредили Вильнюс. Причиной грядущего массового закрытия предприятий стал разгоревшийся конфликт между Литвой и Китаем.

Несколько месяцев назад Вильнюс совершил крайне недружественный жест в адрес Пекина, заявив об открытии торгового представительства Тайваня. Власти КНР выходку Литвы терпеть не стали и решили ответить на этот выпад максимально жестко.

Сначала Пекин разорвал дипломатические отношения с Вильнюсом, а потом в ход пошли и экономические санкции. Китай фактически прекратил торговлю с прибалтийской страной, при этом Литва была просто вычеркнута из таможенных списков КНР.

Литовские власти, явно не ожидавшие подобного развития событий, сначала даже попытались призвать Пекин к примирению, но осознав всю безнадежность этой затеи, пошли за помощью к Евросоюзу. Недавно Вильнюс призвал ЕС ограничить торговлю с Китаем, в ответ на экономическую блокаду Литвы со стороны КНР.

Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая
pixabay.com /

Однако, судя по всему, когда речь зашла про экономические интересы, про европейскую солидарность в Евросоюзе сразу позабыли. Сейчас немецкие бизнесмены планируют закрыть свои заводы, которые работают на территории Литвы, так как не хотят попасть под китайские санкции.

Ссориться с КНР промышленникам Германии крайне невыгодно, ведь тогда они не смогут импортировать необходимые комплектующие из Китая и экспортировать туда свою продукцию. Учитывая непростую экономическую ситуацию в Европе, сложившуюся на фоне энергетического кризиса и последствий эпидемии коронавируса, немцы не хотят рисковать возможностью сотрудничать с Китаем.

В то же время Литве остается лишь довольствоваться осознанием того, что она в очередной раз с ущербом для себя поддержала «демократическую борьбу» США против КНР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пригрозил закрыть транзит грузов через Литву, если Вильнюс не прекратит угрожать Минску санкциями в этой отрасли.

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