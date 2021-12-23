Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе

Киев, 23 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский чудесным образом оказался в двух местах одновременно. Соответствующий ролик выпустил офис главы государства.

Речь идет о выступлении Зеленского на конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», которая прошла в селе Гуте Ивано-Франковской области. На кадрах видно, как президент произносит речь за трибуной, обращаясь к зрителям. На следующем кадре он же в компании супруги Елены Зеленской и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы радостно смотрит на оратора и смеется. Ролик заканчивается планом, на котором глава государства аплодирует сам себе.

Поневоле возникает вопрос, что происходило в головах специалистов, которые монтировали эту видеозапись. Возможно, они уже начали отмечать Новый год, иронично отмечают пользователи Сети. В любом случае они придали бывшему юмористу еще большей комичности, только уже на посту президента Украины.

Телеведущая Ольга Скабеева ранее продемонстрировала, что Владимир Зеленский «совсем не в форме». На ее вопрос о контактах с российским лидером Владимиром Путиным украинский президент истерически рассмеялся.