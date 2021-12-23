Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 23:03
23:00
Общество
Иностранные гости пожаловались на неубранный снег в Петербурге
22:48
Общество
Психолог-имиджмейкер Волохова объяснила мотивы журналисток в красном на конференции Путина
22:41
Политика
Песков: Россия намерена начать переговоры по гарантиям безопасности как можно быстрее
22:35
Общество
Сотрудница банка из Калининграда не позволила пенсионеру перевести свой миллион мошенникам
22:23
Экономика
Цена на газ на лондонской бирже ICE упала ниже 1,5 тысячи долларов
22:09
Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в Невском районе Петербурга
21:56
Происшествия
Восемь детей получили травмы после столкновения двух микроавтобусов под Мурманском
21:47
Весь мир
Полиция ЦАР запретила продавать детям пиротехнику и опасные для жизни игрушки
21:41
Происшествия
Правоохранители спасли похищенную педофилом 12-летнюю девочку на юге Москвы
21:40
Экономика
Европейские «партнеры» готовы бросить Литву ради Китая
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе

Политика
Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе
Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев, 23 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский чудесным образом оказался в двух местах одновременно. Соответствующий ролик выпустил офис главы государства.

Речь идет о выступлении Зеленского на конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», которая прошла в селе Гуте Ивано-Франковской области. На кадрах видно, как президент произносит речь за трибуной, обращаясь к зрителям. На следующем кадре он же в компании супруги Елены Зеленской и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы радостно смотрит на оратора и смеется. Ролик заканчивается планом, на котором глава государства аплодирует сам себе.

Поневоле возникает вопрос, что происходило в головах специалистов, которые монтировали эту видеозапись. Возможно, они уже начали отмечать Новый год, иронично отмечают пользователи Сети. В любом случае они придали бывшему юмористу еще большей комичности, только уже на посту президента Украины.

Телеведущая Ольга Скабеева ранее продемонстрировала, что Владимир Зеленский «совсем не в форме». На ее вопрос о контактах с российским лидером Владимиром Путиным украинский президент истерически рассмеялся.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе
зеленский ролик ляп
Комментировать