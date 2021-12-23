Renault планирует организовать в России премьеру новой модели

Москва, 23 декабря. Renault планирует в следующем году организовать в России мировую премьеру своей новой модели. Об этом в ходе подведения итогов уходящего года рассказал глава компании Ян Птачек, пишет «Российская газета».

Подробностей новинки руководитель предприятия не представил, однако эксперты считают, что речь может идти о новой генерации Renault Logan и Sandero. Модели будут отличаться как от европейских версий Dacia Logan и Sandero, так и от турецкой Renault Taliant.

«Renault обещал премьеру каждый год, и 2022-й не будет исключением. Но надо чуть-чуть подождать, чтобы представить вам эту модель — это будет мировая премьера, и она очень важная», — анонсировал мероприятие Птачек.

Кроме того, французский концерн намерен увеличить в 2022 году объем продаж на российском рынке. В начале следующего года Renault предложить покупателям битопливный седан Logan CNG.

Эксперты ранее представили список из пяти хороших автомобилей иностранного производства, которые можно приобрести в пределах миллиона рублей. В него попал рестайлинговый вариант первого поколения Renault Duster