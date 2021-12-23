Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет

Лос-Анджелес, 23 декабря. Писательница Джоан Дион, создавшая сценарий к известному музыкальному фильму «Звезда родилась», умерла на 88-м году жизни. Об этом пишет New York Times.

Издательство Knopf, которое выпускало книги покойной, сообщило, что писательница скончалась от болезни Паркинсона. Дидион являлась одним из самых видных представителей «нового журнализма».

«Едкие сообщения о калифорнийской культуре и хаосе 1960-х сделали Джоан Дидион одним из виднейших представителей "нового журнализма", а ее романы "Играй как по писаному" и "Книга общей молитвы" возвестили о появлении в американской литературе нового голоса – жесткого и непохожего на других», — пишет издание.

Недавно автор книги «Интервью с вампиром», писательница Энн Райс ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти, по словам ее сына Кристофера, стали осложнения после перенесенного инсульта.