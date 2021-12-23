В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»

Москва, 23 декабря. Россияне в Сети оценили заявления Берлина по дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок, которая представляет партию «Зеленые» и является одной из самых ярых противниц проекта, пришли к консенсусу в вопросе по «СП-2».

Сам Шольц считает «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом, который перешел в финальную стадию и скоро будет запущен в работу. В то же время Бербок заявила, что канцлер согласился с ее позицией в том, что сертификация газопровода будет проходить строго в соответствии с законодательством ЕС, а в случае «вторжения» РФ на Украину, «СП-2» может быть отключен.

Пользователи Сети активно отреагировали на заявления немецких властей. Многие отметили, что все заявления Бербок по «СП-2» всего лишь формальность, ведь в реальности у Евросоюза на данный момент просто нет возможности отказаться от российского газа, а значит, и от «Северного потока — 2».

«Собака лает — караван идет. Интересно, что Европа может сделать? Обрушить итак подуставшую собственную экономику? Не смешите»; «У Евросоюза просто нет технологий, которые бы позволили без использования углеводородов и других традиционных в этой области ресурсов получать достаточные объемы электроэнергии. А те технологии, что есть, парадоксальным образом наносят экологии больший вред, чем привычные методы генерации»; «В данный момент цена на газ постоянно растет, потребление газа у Европы снижается, а "Газпром" при уменьшении поставок только успевает подсчитывать барыши. Вот пусть Запад и ломает голову, нужен им "СП-2" или нет»; «Перекроют трубу, и что? Кто больше потеряет? Россия? Будут потери, но есть другие рынки сбыта. Плюс, в таком случае Россия обрубит поставки жизненно необходимого сырья Западу и пережмет, где только можно, воздух всем, кто будет мешать», — считают пользователи.

Федеральное агентство новостей /

Некоторые при этом отметили, что аргумент о «нападении» на Украину можно считать лишь отговоркой для Киева, так как очевидно, что Россия не собирается воевать с соседней страной. Таким образом, очевидно что власти Германии все-таки настроены на запуск «СП-2».

«Из всех этих громких заявлений вытекает одно: "СП-2" будет запущен после того, как заработает немецкая дочка "Газпрома". Вот и все дела — и все законы соблюдены, и "СП-2" в работе. Про "вторжение" можно только посмеяться. Раздувание щек на пустом месте»; «"СП-2" будет перекрыт в случае вторжения Великой России на территорию Украины. Также он будет перекрыт, если марсиане попытаются захватить Киев. То есть, то, что он будет открыт, сомнений не вызывает у немцев»; «СП-2 нужен Германии, как воздух — это очевидно. Просто так Россия на Украину нападать не собирается, так как это нам не нужно», — пишут комментаторы.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

В то же время многие комментаторы посчитали, что даже отказ Германии от «Северного потока — 2» в первую очередь навредит именно ЕС, так как российская сторона все затраты на его строительство уже окупила.

«Зачем Газпрому "СП-2" с ценой на газ в 2000 долларов? Он уже трижды окупился в запечатанном состоянии»; «Россия уже окупила "СП-2", и он ей до 2025 года точно не нужен. А вот когда контракт с Украиной на прокачку газа закончится, тогда он и понадобится. Причем и Европа это быстро поймет, когда 40 млрд кубиков газа через Европу не пойдет с 1 января 2025 года»; «Что вы все копья ломаете по поводу "СП-2"? Итог этой истории уже таков, что, благодаря повышению цен на газ, "Газпром" уже несколько раз окупил затраты на строительство газопровода, и теперь его запуск больше должен интересовать потребителей газа», — отмечают пользователи Сети.

Специалист в сфере энергетики Игорь Юшков ранее назвал единственный реальный способ остановить «Северный поток — 2». По мнению эксперта, для этого придется ввести санкции на общеевропейском уровне.