«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд

Москва, 23 декабря. Российская компания «Газпром» вновь не забронировала мощности для транзита природного газа по трубопроводу «Ямал — Европа» на следующие сутки. Это случилось четвертый день подряд.

Данные платформы GSA Platform подтверждают, что невостребованными остались мощности в 89,1 миллиона кубометров.

«Газпром» начал постепенно уменьшать объем бронирования газа по магистрали с минувшей пятницы, а с начала текущей недели полностью их прекратил. Представители холдинга заявляют, что это вызвано отсутствием новых заявок на поставки со стороны европейских государств.

Аналитики инвестиционной фирмы BCS Global Markets считают, что экспортная цена российского газа в 2022 году составить около 300 долларов за тысячу кубометров.