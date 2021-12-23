Никас Сафронов передал учебники по рисованию Виктору Буту, заключенному в американской тюрьме

Художник Никас Сафронов высоко оценил прошедшую выставку рисунков российского предпринимателя Виктора Бута, представленную в Общественной палате РФ. В комментарии ФАН Сафронов поддержал заключенного в американской тюрьме россиянина и пообещал поддержку.

Виктора Бута выкрали американские службы в Таиланде в 2008 году, он до сих пор находится в тюрьме США. Его признали виновным в сговоре с целью продажи оружия и в пособничестве терроризму и приговорили к 25 годам лишения свободы. Находясь в заключении, предприниматель начал рисовать. Сначала ручкой, потом карандашом.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Супруга россиянина Алла Бут в Общественной палате РФ впервые представила рисунки мужа. Одним из ценителей таланта Виктора оказался Никас Сафронов. Он пригласил к себе в студию Аллу, где провел для нее экскурсию и передал Виктору личные книги по художественному искусству и другую литературу. В разговоре с Аллой Бут Никас Сафронов выразил искренние соболезнования семье предпринимателя и пообещал личную поддержку.

«Я понимаю, что это необъективно, они своих-то бросают, но, когда это связано с нашей страной, мы это чувствуем, понимаем. Поэтому я огромное внимание посвятил этой истории. Я сочувствую вам. Я думаю, пересмотрится, тем более такие вещи, которые освещаются в СМИ, в прессе, в конце концов. Все разрешится, и, конечно, те сроки, которые вы указали, я не думаю, что он будет там сидеть. Всегда есть политические подогревы, есть успокоение, есть между странами какие-то договоренности, и тогда начинается более объективная оценка», — сказал Сафронов супруге Бута.

Ранее отбывающий 25-летний срок заключения в тюрьме США российский бизнесмен Виктор Бут рассказал, как рисование помогает справиться с ситуацией и набраться энергии.