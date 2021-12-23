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Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года

Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Вопрос корректировки размера пенсий на уровень инфляции могут начать решать уже в начале следующего года. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для индексации выплат пожилым гражданам правительству необходимо принять политическое решение. Министерство финансов, в свою очередь, должно изыскать дополнительные средства на реализацию данной меры, отметил парламентарий.

«Я думаю, что диалог будет продолжен, учитывая посыл, который дал президент. Его должны услышать в правительстве, в Минфине разыскать ресурсы, и уже в начале года вернуться к этому вопросу, привести в соответствие законодательство или запустить иной механизм для того, чтобы наши пенсионеры стали получать пенсии выше уровня инфляции, как это было заложено конституционной нормой», — подчеркнул Нилов.

Сделать все для индексации пенсий граждан по уровню фактической инфляции призвал правительство в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его словам, соответствующие решения должны быть приняты и по силовому блоку, то есть изменения коснутся пенсий военнослужащих.

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