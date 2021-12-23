Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки

Вашингтон, 23 декабря. Инфляция в Соединенных Штатах представляет угрозу для мировой финансовой системы. Такого мнения придерживается руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Американский индекс потребительских цен вырос на 6,8% с начала года. Такого показателя США не видели в течение почти 40 лет. Несмотря на это, Федеральная резервная служба (ФРС) приняла решение сохранить текущий уровень ключевой ставки. Эксперт полагает, что ведомству потребуется принять более серьезные меры для предотвращения проинфляционных угроз.

«Последствия высокой инфляции в США являются угрозой для всей мировой финансовой системы значительное повышение ставки по федеральным фондам ретранслируется в рост ставок на долговых и денежных рынках, из-за чего участникам финансовой системы станет дороже привлекать и размещать средства в американской валюте», — цитирует Наметкина агентство «Прайм».

Экономист ранее оценил перспективы России по переносу капитала из доллара в китайский юань.