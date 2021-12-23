Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:36
21:36
Общество
Никас Сафронов передал учебники по рисованию Виктору Буту, заключенному в американской тюрьме
21:34
Политика
Офис Зеленского выпустил ролик с президентом, который аплодирует сам себе
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
21:14
Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки

Экономика
Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 декабря. Инфляция в Соединенных Штатах представляет угрозу для мировой финансовой системы. Такого мнения придерживается руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Американский индекс потребительских цен вырос на 6,8% с начала года. Такого показателя США не видели в течение почти 40 лет. Несмотря на это, Федеральная резервная служба (ФРС) приняла решение сохранить текущий уровень ключевой ставки. Эксперт полагает, что ведомству потребуется принять более серьезные меры для предотвращения проинфляционных угроз.

«Последствия высокой инфляции в США являются угрозой для всей мировой финансовой системы значительное повышение ставки по федеральным фондам ретранслируется в рост ставок на долговых и денежных рынках, из-за чего участникам финансовой системы станет дороже привлекать и размещать средства в американской валюте», — цитирует Наметкина агентство «Прайм».

Экономист ранее оценил перспективы России по переносу капитала из доллара в китайский юань.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
сша инфляция финансовая система экономика сша
Комментировать