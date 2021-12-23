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«Новатэк» начнет поставлять Германии водород в промышленных масштабах

Экономика
«Новатэк» начнет поставлять Германии водород в промышленных масштабах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 декабря. «Новатэк» первым из российских компаний сумел договориться о поставках водорода в Европу в промышленных масштабах. Российский экспортер может отправить до 1,2 млн тонн «голубого» аммиака немецкой Uniper, пишет «Коммерсантъ».

Поставки будут производиться с будущего завода на Ямале. После Uniper станет выделять из аммиака водород.

Процесс выработки аммиака предполагает использование технологий улавливания и хранения CO2. Аммиак в данном случае является носителем водорода, поскольку транспортировать чистый водород дорого и опасно. При этом морская торговля аммиаком, который легко можно перевести в жидкую фазу, широко распространена. Его стоимость будет привязана к мировым индексам на газ, а кроме того, в ней будет учитываться плата за безуглеродность.

Соглашение «Новатэка» с Uniper не является твердым контрактом, однако имеет статус юридически обязывающего документа. Он необходим для принятия окончательного инвестиционного решения по Обскому ГХК.

«Новатэк» также заинтересовался азиатскими потребителями, поэтому старается выйти на китайский рынок с помощью перевалки сжиженного природного газа.

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германия новатэк аммиак водород
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