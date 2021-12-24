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Экономисты заявили, что падение доллара укрепило рубль
Экономика
Экономисты заявили, что падение доллара укрепило рубль
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Негативная динамика доллара укрепила рубль. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, вчерашний день для нефти завершился на позитивной ноте. С отметки 74 она выросла до уровня 75,5 доллара за баррель, но ночью опустилась до 75 долларов.

«Согласно вчерашним данным, запасы нефти США сократились за прошедшие несколько недель на 4,7 млн баррелей, что превысило ожидание аналитиков, которые прогнозировали снижение на 2,75 млн. При этом уровень добычи в США сократился с 11,7 до 11,6 млн баррелей в сутки», — отмечают аналитики.

Кроме того, по словам экспертов, позитивным фактором для нефти стали сообщения из Южной Африки.

«Там ученые заявили, что уровень госпитализации при «Омикроне» на 80% ниже, чем при «Дельте». Сейчас число заражений снижается так же быстро, как до этого стремительно росло. Тем не менее в ряде стран вводятся ограничительные меры, например, в Голландии, Австралии, Дании», — поясняют экономисты.

Экономисты заявили, что падение доллара укрепило рубль
Федеральное агентство новостей /

Также аналитики упомянули и о продолжающемся в Европе энергокризисе.

«Цены на газ продолжают находиться на высоких отметках. Сейчас нефть выглядит достаточно неплохо. Она остается в своем актуальном диапазоне от 70 до 76 долларов за баррель. В целом сейчас все внимание участников рынка будет уделено данным по коронавирусу и штамму «Омикрон», — говорят они.

Что касается золота, то вчера, по словам экономистов, оно тоже завершило день в позитивной динамике.

«Цены поднялись с 1787 долларов за тройскую унцию примерно до 1805. Немного снизился доллар. Каких-то значимых и серьезных факторов для роста золота нет. Риски «Омикрона» пока сохраняются, поэтому сообщения о нем пока немного давят на золото. Пока золото сохраняет свой активный диапазон от 1760 до 1830», — рассказывают аналитики.

Экономисты заявили, что падение доллара укрепило рубль
Федеральное агентство новостей /

Рубль также продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. Вчера с отметки 74 он укрепился до 73,50 рубля за доллар. Экономисты подчеркивают, что влияет на это негативная динамика доллара.

«Также позитивно сказываются на отечественной валюте высокие цены на газ. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера заявил, что у России есть согласие с США о проведении переговоров по поводу гарантии безопасности России со стороны НАТО. Эта новость — некая разрядка внешнеполитической ситуации. Пока что рубль чувствует себя неплохо. Остается актуальным диапазон 72,5–73,5 рубля за доллар», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что глава «Газпром нефти» Александр Дюков не исключил высокую волатильность на мировом рынке нефти в 2022 году. Он напомнил о кризисе весной 2020 года, когда спрос на черное золото и стоимость нефти резко обвалились.

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