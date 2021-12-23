«Милонов-шоу». Александр Холодов о пытках в тюрьмах и платных парковках

Гостем депутата Виталия Милонова стал член Общественной палаты РФ и вице-председатель «Комитета по защите прав автомобилистов» Александр Холодов.

В начале беседы правозащитник рассказал о своем скандальном визите в Молдавию. Мужчину продержали несколько часов в местном аэропорте и выдворили из страны. По мнению Александра, виной тому — желание посетить выставку «30 лет коррупции», на которую его пригласили организаторы.

Холодов и Милонов также обсудили основные задачи Общественной палаты РФ и результат ее работы. По словам депутата, ведомство должна беспокоить ситуация в российских тюрьмах, в которых совершаются пытки над заключенными.

Эксперты не могли обойти вниманием тему платных парковок. Мнение Александра Холодова на этот счет вы узнаете в новом выпуске передачи «Милонов-шоу».