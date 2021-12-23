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ANI: индийские военные второй раз за сутки испытали ракету нового поколения Pralay

Армия
ANI: индийские военные второй раз за сутки испытали ракету нового поколения Pralay
wikipedia.org  /  Abigail Waldrop / the United States Army с идентификатором 160604-A-AW123-011

Нью-Дели, 23 декабря. Индия дважды за сутки протестировала новую ракету класса «земля-земля» под названием Pralay. Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.

Согласно информации, оба тестовых пуска индийского боеприпаса прошли успешно, ракета в ходе испытаний достигла всех поставленных задач.

«Сегодня Индия успешно испытала ракету Pralay, которая может достигать цели на расстоянии от 150 до 500 км. Это второе за сутки успешное испытание ракеты», — сообщили источники агентства.

Напомним, Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) ранее запустила ракету Pralay с острова Абдул-Калам, расположенного у побережья штата Одиша. Отмечается, что система наведения боеприпаса оснащена современной навигацией и авионикой.

Накануне сообщалось, что Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии и наращивает взаимодействие с внешним кругом безопасности Афганистана и Пакистана.

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ракета индия pralay
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