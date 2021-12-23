Бизяев объяснил, почему антироссийских санкций ЕС по факту больше нет

Брюссель, 23 декабря. Евросоюз из года в год продолжает голосовать за санкции в отношении России. Однако политический аналитик Руслан Бизяев уверен, что все экономические ограничения давно приобрели формальный характер, а по факту их просто нет.

Эксперт отмечает, что именно об этом свидетельствует недавнее заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который признал, что у Евросоюза нет возможности ввести санкции против РФ в топливной сфере, так как заменить российский газ нечем. По мнению Бизяева, фактически Европа наконец-то озвучила публично то, что и так всем давно очевидно, просто делегировать эту задачу решили итальянскому премьеру.

«Они просто снимают тот фиговый листочек, который они надели еще три года назад. Просто публично, наконец, сказали то, о чем непублично в кулуарах давно шепчутся европейские политики — ни больше, ни меньше», — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу «Знай 24».

Эксперт подчеркивает, что ухудшение ситуации в экономической сфере на данный момент не выгодно ни России, ни Евросоюзу, особенно, на фоне последствий эпидемии коронавируса. Поэтому никаких серьезных экономических ограничений со стороны ЕС ждать не стоит. В то же время официально Брюссель сохранит ограничения, чтобы не «потерять лицо».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Экономически ни Россия, ни Европа не готовы к экономическому обострению, потому что это приведет к падению уровня жизни и там, и там. А зачем это сейчас? Де-факто экономически санкций уже нет между Евросоюзом и Россией. Они больше остаются в медийной и политической плоскости», — уверен Бизяев.

Аналитик считает, что планы нового канцлера Германии Олафа Шольца по дальнейшему сотрудничеству с Россией являются дополнительным подтверждением того, что европейские санкции остались лишь пустой формальностью.

«Олаф Шольц изначально говорил о том, что новое правительство планирует заниматься экономикой. Учитывая совместные российско-германские проекты в области водородной энергетики, говорить о возможном ухудшении отношений Евросоюза с РФ вряд ли стоит. Это не тождественно буквальному снятию санкций, но Европа сейчас будет занята в первую очередь своей экономикой, им сейчас не нужны кризисы, поэтому они будут максимально их купировать», — объяснил политический аналитик Руслан Бизяев.

Немецкий политолог Александр Рар призвал Европу принять предложение России, чтобы избежать войны. Эксперт убежден, что Москва выдвинула абсолютно рациональные аргументы, с которыми сложно не согласиться.