Минобороны КНР назвало «прорывным» военное сотрудничество с Россией в 2021 году

Москва, 23 декабря. Военное сотрудничество Китая и России в уходящем 2021 году было особо плодотворным, чему способствовали совместные учения. Об этом заявили в минобороны КНР.

Китай и Россия давно поддерживают тесные партнерские взаимоотношения, в том числе, в военной отрасли. Однако военное сотрудничество в 2021 году было особо плодотворным. В военном ведомстве положительно оценили результаты уходящего года и особо отметили успешные российско-китайские учения «Запад / Взаимодействие — 2021» и «Морское взаимодействие — 2021».

«Эти мероприятия продемонстрировали новый прорыв в стратегическом сотрудничестве между вооруженными силами Китая и России», — указано на сайте минобороны.

В рамках недавней большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин тоже высказался на тему сотрудничества с Китаем и поставил под сомнение возможности США по сдерживанию влияния Пекина на международной арене.