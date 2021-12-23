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Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов

Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
Global Look Press  /  Ron Sachs / CNP/AdMedia

Вашингтон, 23 декабря. В 2021 году Соединенные Штаты столкнулись с небывалой миграционной волной. Однако, как свидетельствует статистика, предоставленная Бюро переписи населения США, внутри штатов также идут заметные миграционные процессы.

Согласно предоставленным данным, с апреля по июль около миллиона американцев сменили место жительства. При этом, согласно статистике, наблюдается отток населения из либеральных «синих» штатов. Большинство из граждан, которые решились на переезд, выбрали для этого консервативные «красные» штаты на юге страны.

Пользователь Twitter @birb_k создал визуализацию данных Бюро переписи населения с учетом партийной принадлежности властей штатов.

Штатами, количество населения которых сократилось сильнее всего стали Калифорния, которую покинули 429 тысяч жителей, Нью-Йорк (-406 тысяч) и Иллинойс, из которого уехало 152 тысячи человек. Любопытно, что все эти штаты управляются губернаторами-демократами.

В то же время население ряда республиканских штатов выросло. Лидером стала Флорида, куда переехало 264 тысячи человек; техасцев стало больше на 211 тысяч, а жителей Аризоны — на 120 тысяч.

Среди факторов, влияющих на миграцию, аналитики называют состояние правоохранительных органов и возможность очного обучения в школах. Вместе с этим, исследователи подчеркивают, что данные касаются лишь первой половины года и не отображают борьбу республиканских штатов с указом президента Байдена, касающегося обязательной вакцинации, поэтому во второй половине года эти тенденции, скорее всего, будут более выраженными, что продемонстрирует еще более впечатляющий исход из «синих» штатов по итогам года.

Внутренняя миграция наглядно демонстрирует поляризацию американского общества. Представители противоборствующих политических сил дошли до крайней точки неприятия оппонентов, что выливается в возникновение «партийной» миграции.

Американцы поддержали предложение разделить США «по партийному признаку»
Global Look Press / © ImagePressAgency/face to face / Image Press Agency

На этом фоне особо тревожно выглядят опросы общественного мнения, согласно которым все больше американцев поддерживают идею о разделе страны на консервативные и либеральные Штаты Америки.

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