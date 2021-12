Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов

Вашингтон, 23 декабря. В 2021 году Соединенные Штаты столкнулись с небывалой миграционной волной. Однако, как свидетельствует статистика, предоставленная Бюро переписи населения США, внутри штатов также идут заметные миграционные процессы.

Согласно предоставленным данным, с апреля по июль около миллиона американцев сменили место жительства. При этом, согласно статистике, наблюдается отток населения из либеральных «синих» штатов. Большинство из граждан, которые решились на переезд, выбрали для этого консервативные «красные» штаты на юге страны.

Пользователь Twitter @birb_k создал визуализацию данных Бюро переписи населения с учетом партийной принадлежности властей штатов.

Political party look (Governor), stunningly nearly a million fewer people call blue states home, now calling red states home. From July-to-July data, not yet reflecting recent mandate, freedom restriction & passport ideologies most common in BLUE states. May now be higher.

