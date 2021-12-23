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Россия и Япония планируют создать новый морской маршрут на Дальний Восток

Экономика
Россия и Япония планируют создать новый морской маршрут на Дальний Восток
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Япония заинтересована в появлении нового постоянного маршрута между островом и Дальним Востоком, пишет ТАСС.

Минтранс РФ сообщил, что этот вопрос обсуждался рабочей группой по транспорту российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Стороны также обсудили нюансы организации контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси ранее заявлял, что Токио и Москва будут обсуждать вопросы о сотрудничестве после заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Япония не может смириться с потерей Курильских островов и в споре ссылается на договор 1855 года, заключенный еще с Российской империей. В документе говорится, что из Курильских островов японскими являются Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а все остальные — российские. С доводами японской стороны Россия не согласна. После 1855 года многое изменилось, поэтому Курильские острова — российская земля.

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