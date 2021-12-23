Минцифры хочет ввести статус «цифровой резидент» для иностранных специалистов

Москва, 23 декабря. Минцифры России разрабатывает новое понятие «цифрового резидента» для IT-сферы. Этот шаг должен помочь отечественным компаниям привлекать иностранных специалистов.

Одна из мер поддержки предусматривает предоставление налоговых льгот для IT-компаний, созданных «цифровыми резидентами». Этот статус также предполагает возможность получения цифрового удостоверения личности, которое будет приниматься для работы с российскими банками, налоговой службой и взаимодействия с государством.

Ведомство продолжает рассматривать дополнительные возможности для релокации иностранных компаний, в том числе работающих с русскими разработчиками, пишет РБК.

Минцифры ранее сообщило о готовности проекта указа об электронных паспортах. Новая форма документа может быть доступна для жителей трех регионов России уже в следующем году.