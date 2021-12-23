Политолог Рар призвал не обнадеживаться сменой позиции МИД Германии по «Северному потоку — 2»

Москва, 23 декабря. Смена позиции главы МИД Германии Анналены Бербок по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» связана с ухудшением ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Такое мнение выразил политолог Александр Рар.

Министр иностранных дел ФРГ продемонстрировала лояльную позицию к проекту газовой магистрали, хотя еще совсем недавно выступала против него. Бербок заявила, что достигла консенсуса с немецким канцлером Олафом Шольцем по вопросу «СП-2».

Рар оценил перемены в риторике Берлина по отношению к трубопроводу и призвал не испытывать большие надежды на успех. По его словам, процесс сертификации «Северного потока — 2» все равно может затянуться, если к этому приложат руку другие противники проекта.

Рассуждая о противоречивой политике Бербок, политолог раскрыл ее истинный мотив в резком развороте к газопроводу. Он считает, что таким образом руководитель немецкого МИД пытается убежать от энергетической катастрофы, к которой может привести кризис в ЕС.

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«Когда ты ответственен за то, чтобы жизнь в государстве наладилась и не произошло энергетической катастрофы, то действовать приходится иначе», — пояснил Рар.

Как стало известно ранее, министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил Бербок в Россию. Соответствующее предложение он сделал во время встречи с немецкой коллегой в Стокгольме.