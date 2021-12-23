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Бузова прокомментировала скандал с Тарасовым на премии Fashion TV

Шоу-бизнес
Бузова прокомментировала скандал с Тарасовым на премии Fashion TV
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 23 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила расставить все точки над «i» после скандала с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым на премии Fashion TV.

Бузова записала серию Stories, в которых пояснила свое поведение на церемонии. Звезда пожелала «комментаторам» забыть про нее и спокойно жить дальше.

«Я вышла на сцену и сказала то, что чувствую. Через две минуты я уехала. Было и было. К сожалению, не все могу рассказывать про всех этих людей, но так смешно за этим наблюдать. Это было в понедельник, почти три дня уже прошло, а вы продолжаете это мусолить», — заявила Бузова.

Бузова прокомментировала скандал с Тарасовым на премии Fashion TV
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Артистка вновь убедилась, что нельзя верить словам, а только поступкам. Тарасов обещал ей не делать личное публичным, но нарушил это обещание.

Премия Fashion TV состоялась в Москве 20 декабря. Бузова со сцены заявила, что футболист «кусает локти», потеряв самую популярную девушку России. Однако Тарасов не растерялся и пожелал бывшей супруге обрести женское счастье.

Позднее он признался — звезда просто хотела публично унизить его. На сторону спортсмена встали многие звезды, в том числе Сергей Лазарев и Николай Басков.

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бузова тарасов певица
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