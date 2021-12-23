Полузащитник сборной России Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Дженоа»

Бергамо, 23 декабря. Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа».

Представители «Дженоа» начали переговоры с «Аталантой» по трансферу 26-летнего игрока сборной России Алексея Миранчука. Соответствующую информацию представили журналисты La Repubblica. Источник утверждает, что «Аталанта» готова продать Миранчука за 12 миллионов евро без учета бонусов. В сферу интересов команды Андрея Шевченко также попали Амин Юнес и Риккардо Орсолини.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник российской сборной провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Контракт Миранчука с клубом из Бергамо действует до 2024 года.

Ранее ФИФА представила на официальном сайте декабрьский рейтинг сборных. Российская национальная команда заняла в нем 34-ю позицию.