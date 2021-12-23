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Погранслужба Египта за месяц изъяла контрабандное оружие и наркотики на миллионы долларов
Весь мир
Погранслужба Египта за месяц изъяла контрабандное оружие и наркотики на миллионы долларов
facebook.com  /  الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

Каир, 23 декабря. Пограничные войска Египта провели успешную операцию по пресечению контрабанды оружия, наркотиков и людей за минувший месяц. Убытки заказчиков и поставщиков оцениваются в миллионы долларов.

Официальный представитель вооруженных сил республики рассказал, что силовики активизировались по всем стратегическим направлениям государства. Они усилили контроль на пропускных пунктах и тщательно проверяли транспортные средства.

«Пограничным войскам за минувший месяц удалось добиться больших успехов. Изъято 240 автоматов и пистолетов, 120 обойм и 9000 патронов разного калибра», — говорится в заявлении ведомства.

Силовики досмотрели около 230 транспортных средств, в которых обнаружено большое количество контрабанды и незаконного оборудования. Среди них 97 устройств для поиска золота, почти 3,5 тысячи мобильных телефонов, пять спутниковых телефонов, два беспилотных летательных аппарата, а также огромные незадекларированные суммы денег в египетской и иностранной валюте.

«В результате периодических проверок пограничники изъяли и уничтожили более двух тонн запрещенного каннабиса, 93 тысячи различных психотропных таблеток и около 160 килограммов апиоидов», — уточнили в вооруженных силах республики.

Военнослужащие также провели масштабную кампанию по уничтожению наркотических культур в районах Южного Синая, где ликвидированы и сожжены поля мака общей площадью 90 акров.

«Пограничные силы смогли пресечь попытки проникновения и незаконной миграции через границу 2267 лиц разных национальностей», — говорится в сообщении.

Активные мероприятия Вооруженных сил Египта проходят в рамках национальной программы, утвержденной президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси. Операция направлена на борьбу с контрабандой людей, наркотиков и оружия.

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египет оружие наркотики погранслужба контрабанда вооруженные силы египта
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