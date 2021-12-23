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Министр обороны России Шойгу принял участие в акции «Елка желаний»

Общество
Министр обороны России Шойгу принял участие в акции «Елка желаний»
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 23 декабря. Министерство обороны РФ впервые приняло участие в благотворительной всероссийской акции «Елка желаний». Открытку снял глава ведомства Сергей Шойгу.

Новогоднее дерево установили в здании на Фрунзенской набережной, открытку с записанным детским желанием снял глава ведомства Сергей Шойгу. Проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России», — говорится в сообщении ведомства.

Акция ежегодно проходит в учреждениях органов власти, волонтерских центрах и на крупных мероприятиях. Желания детей исполняют видные политические и культурные деятели, спортсмены, представители бизнеса и просто неравнодушные граждане.

Российский лидер принял участие в акции «Елка желаний». Он вытянул новогодние шарики с мечтами участников мероприятия. На первом было желание 14-летнего Марка из Подмосковья, мальчик мечтал о гитаре. Путин позвонил ребенку и заверил, что подберет ему музыкальную школу.

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