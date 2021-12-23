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Псаки: США не подтвердили переговоры с Россией в Женеве

Политика
Псаки: США не подтвердили переговоры с Россией в Женеве
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты не подтверждают информацию о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции обратил внимание, что американские партнеры говорили о готовности к таким дискуссиям. При этом Псаки не смогла подтвердить данные, предоставленные российской стороне.

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — отметила пресс-секретарь.

Москва ранее направила Вашингтону предложения по срокам переговоров о гарантиях безопасности. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, диалог будет разбит на три трека, а первый этап стартует уже в начале 2022 года.

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Все новости / Политика / Псаки: США не подтвердили переговоры с Россией в Женеве
сша нато псаки
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