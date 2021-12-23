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Пушилин: ВСУ смогут сбрасывать специально упакованное химоружие с беспилотников

Армия
Пушилин: ВСУ смогут сбрасывать специально упакованное химоружие с беспилотников
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Донецк, 23 декабря. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил о возможных химических атаках с применением беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Донбассе.

Американское химическое оружие запаковано таким образом, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сбрасывать его с беспилотников. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, — и с нашей стороны, в том числе, — они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», — сказал глава ДНР.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что первая поставка химоружия на Украину была произведена в ноябре текущего года.

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