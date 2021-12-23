Крупный хаб для контейнерных перевозок должен появиться в Татарстане

Москва, 23 декабря. Татарстан планирует построить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) международный транспортный хаб. Его площадь составит 12, 5 Га.

Терминально–логистический и перегрузочный комплекс будет заниматься обслуживанием контейнерных грузоперевозок. По предварительным данным, объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На его реализацию планируют потратить 2 года, сообщает общественно–политическая газета «Республика Татарстан».

Хаб позволит обслуживать ежемесячно до 50 контейнерных поездов, его грузооборот составит 60 тысяч тонн в месяц. Благодаря этому Татарстан сможет быстро и надежно доставлять свою продукцию в любую точку России и мира, используя автотранспортные, контейнерные и авиаперевозки.

Летом в республике побывала делегация во главе с государственным министром по продовольственной и водной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Аль Мухейри. Гости обсудили потенциальные области сотрудничества и ознакомились с агропромышленным потенциалом республики.