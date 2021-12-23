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Певица Ирина Салтыкова объяснила, почему так и не стала супругой хоккеиста Павла Буре

Шоу-бизнес
Певица Ирина Салтыкова объяснила, почему так и не стала супругой хоккеиста Павла Буре
instagram.com  /  @irinasaltykova_official

Москва, 23 декабря. Певица Ирина Салтыкова рассказала, почему так и не сыграла свадьбу с хоккеистом Павлом Буре. По словам артистки, их роман не привел к созданию семьи сразу по нескольким причинам.

Отношения Салтыковой и Буре продлились около четырех лет и завершились расставанием. Одной из причин распада звездной пары стала разница в возрасте, призналась певица в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Хоккеист моложе исполнительницы на пять лет.

«Во-первых, он младше меня. Это уже меня настораживало и мне не нравилось. Я понимала, как это скажется на дальнейшей жизни», — объяснила артистка.

Еще одной причиной расставания пары стала любовь Буре к женщинам. Кроме того, спортсмен, по словам Салтыковой, особенно и не предлагал ей стать его супругой. Однако певица утверждает, что сама не пошла бы замуж за хоккеиста, поскольку видела в нем сходства с ее экс-супругом — музыкантом Виктором Салтыковым.

«В-четвертых, я бы и не вышла за него. Мне не нужен известный человек, и у него была проблема, как и у Салтыкова», — поделилась исполнительница хита «Серые глаза».

Певица Ирина Салтыкова объяснила, почему так и не стала супругой хоккеиста Павла Буре
wikipedia.org / Håkan Dahlström/CC BY 2.0

Несмотря ни на что, артистка отзывается о бывшем возлюбленном в позитивном ключе. Салтыкова характеризует Буре как грамотного, доброго и хорошего человека, пишет «Вечерняя Москва».

В интервью для шоу «Алена, блин!» певица также рассказала о затяжном конфликте со своей коллегой по сцене Натальей Ветлицкой. По словам Салтыковой, между ними возникло недопонимание из-за провокации журналистов.

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