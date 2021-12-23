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Белый дом: США не намерены вести публичные переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Политика
Белый дом: США не намерены вести публичные переговоры с Россией по гарантиям безопасности
pixabay.com

Вашингтон, 23 декабря. Вашингтон не планирует обсуждать российские предложения о гарантиях безопасности на публике и в медийном пространстве. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, американская сторона не считает конструктивными переговоры на публике. В прошлом прогресс по дипломатическому взаимодействию достигался другими способами, отметил представитель администрации президента США Джо Байдена.

"Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента", — сказал он.

Как стало известно ранее, на инициативы РФ отреагировал Госдепартамент Соединенных Штатов. Любой диалог должен основываться на принципах взаимности, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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