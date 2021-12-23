Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:33
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
21:14
Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
21:12
Общество
Главными в пресс-конференции Владимира Путина названы ответы, касающиеся нацбезопасности
21:10
Экономика
Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Семикратный чемпион мира Хэмилтон отписался от всех в Instagram

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 20:25
Спорт
Семикратный чемпион мира Хэмилтон отписался от всех в Instagram
Global Look Press  /  HOCH ZWEI

Лондон, 23 декабря. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон отписался от всех аккаунтов в социальной сети Instagram.

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон решил взять медиаотпуск после поражения в борьбе за чемпионский титул «Формулы-1» в противостоянии с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном. Британский спортсмен не общается с журналистами и отписался от всех аккаунтов в Instagram. Последняя публикация Хэмилтона в социальной сети была размещена 12 декабря после квалификации Гран-при Абу-Даби.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон отписался от всех в Instagram
Prt Scr instagram.com / @lewishamilton

Британский пилот занял второе место по итогам сезона «Формулы-1». Выигравший основную гонку Гран-при Абу-Даби Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее пресс-служба ФИФА представила декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная России по футболу завершила 2021-й год на 34-м месте.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Семикратный чемпион мира Хэмилтон отписался от всех в Instagram
спорт формула-1 соцсети хэмилтон автогонки
Комментировать