Семикратный чемпион мира Хэмилтон отписался от всех в Instagram

Лондон, 23 декабря. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон отписался от всех аккаунтов в социальной сети Instagram.

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон решил взять медиаотпуск после поражения в борьбе за чемпионский титул «Формулы-1» в противостоянии с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном. Британский спортсмен не общается с журналистами и отписался от всех аккаунтов в Instagram. Последняя публикация Хэмилтона в социальной сети была размещена 12 декабря после квалификации Гран-при Абу-Даби.

Prt Scr instagram.com / @lewishamilton

Британский пилот занял второе место по итогам сезона «Формулы-1». Выигравший основную гонку Гран-при Абу-Даби Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее пресс-служба ФИФА представила декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная России по футболу завершила 2021-й год на 34-м месте.