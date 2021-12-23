Новогодняя претензия: как юрист из Петербурга «наехал» на Деда Мороза

Журналисты Федерального агентства новостей встретились юристом из Санкт-Петербурга Игорем Мирзоевым, который прославился в день пресс-конференции главы государства Владимира Путина.

И, да, это не какой-то злой волшебник. Игорь оказывает юридические услуги, консультирует граждан и организации. Юрист заявил, что не боится встретить своего оппонента —представителя Деда Мороза — в суде. К битве за исковые требования он полностью готов.

«Я оцениваю его (Путина — прим.ФАН) как сильного юриста. Я в деле его, конечно, не видел, как он выступает в суде, но он закончил СПбГУ. Насколько я знаю, самые лучшие кадры юриспруденции куются там, выпускаются действительно толковые юристы. Я считаю, что это достойный юрист, достойный представитель Деда Мороза. Я очень рад, что у меня будет достойный оппонент в суде», — заявил собеседник.

Что же стало катализатором обиды на сказочного волшебника? Как заявил Игорь Мирзоев, это, конечно, отсутствие обещанных за долгие годы подарков. В исковых требованиях указано – 23 подарка и компенсация морального вреда в размере 10 млн рублей.

«На протяжении последних 23 лет ни одного моего желания не исполнилось, ни одного подарка я не получил. Почему 23 года? Потому что я, как юрист, понимаю, что на волшебника подать (в суд— прим. ФАН) проблематично. Суд не будет рассматривать. Я посмотрел, кто стоит за этим волшебником. За ним стоит вполне реальная организация – АО «Дед Мороз». Довольно крупная компания, зарегистрирована она в Великом Устюге, в 1998 году», — рассказал Игорь Мирзоев.



В разговоре с журналистами петербургский юрист признался, что в случае удовлетворения исковых требований, одно желание уже исполниться – встреча с президентом. Приоткрыл он и тайну, на что потратит 10 млн рублей. Не удивил – на новое жилье.

Кроме того, ФАН выяснил, каким образом можно мирно решить данный конфликт до вынесения приговора судом.

«Я считаю, что многие конфликты нужно решать без суда, договариваясь. Я бы хотел, чтобы Дед Мороз со мной связался и предложил уладить внесудебный спор. Я думаю, мы бы с ним могли договориться. Тогда я отзову свое исковое заявление, и миром решится этот вопрос» — резюмировал собеседник.

Напомним, как стремительно развивались события в этот день. Президент Владимир Путин провел итоговую ежегодную пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал президенту о юристе из Санкт-Петербурга Игоре Мирзоеве. Он подал в суд на Деда Мороза, так как волшебник уже 23 года не исполняет его желания. Путин предложил выступить адвокатом Деда Мороза.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — иронично ответил журналисту президент.

ФАН связался с представителями вотчины Деда Мороза и получил оперативный комментарий:

«С этим делом мы разбираемся. Иска мы не получали. Пока нечего сказать. Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало. Письма, которые к нам приходят, регистрируются отдельно по субъектам, откуда поступают. Нужно еще разобраться: обращался ли он к Деду Морозу или про себя просто думал об этих подарках. В этой истории еще нужно разобраться», — сказали в пресс-службе Деда Мороза.

Игорь Мирзоев подтвердил, что отправил исковые требования, и в скором времени они должны дойти до адресата по месту регистрации. Редакция ФАН продолжит следить за ходом развития сказочного дела.